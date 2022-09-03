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Sivasspor’da Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü!
DG Sivasspor’un futbolcusu Uğur Çiftçi, Fatih Karagümrük maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çiftçi, 6. haftada oynanacak İstanbulspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Spor 03.09.2022, 21:52
DG Sivasspor’un futbolcusu Uğur Çiftçi, Fatih Karagümrük maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çiftçi, 6. haftada oynanacak İstanbulspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında 0-0 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasının 88. dakikasında Sivas temsilcisinin futbolcusu Uğur Çiftçi, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Yasin Kol tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Çiftçi, oyun dışı kaldı.
Uğur, ligin 6. haftasında oynanacak İstanbulspor maçında görev alamayacak.
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|4
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|4
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|3
|3
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|2
|3
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|3
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|3
|2
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|1
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|4
|2
|19. Altay
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|0
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|1. Arsenal
|5
|15
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|7
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|7
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|6
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|6
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|6
|4
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|1
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|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Real Betis
|4
|9
|3. Atletico Madrid
|4
|9
|4. Barcelona
|3
|7
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|7
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|7
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|7
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|5
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|1
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|1
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|1
|19. Real Valladolid
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|1
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|4
|0
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