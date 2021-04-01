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Sivasspor’da Trabzonspor mesaisi sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 01.04.2021, 15:56
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Sivasspor’da Trabzonspor mesaisi sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’in 32. haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım saha çift kale maçla günü tamamladı. Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Sivasspor ile Trabzonspor 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
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