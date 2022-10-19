Sivasspor’da Trabzonspor mesaisi

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu’nun 11. hafta maçında Trabzonspor’a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor ile Sivasspor 22 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.