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Sivasspor’da tek hedef galibiyet

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında yarın Adana Demirspor’a konuk olacak.

Spor 12.08.2022, 10:53
Sivasspor’da tek hedef galibiyet

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında yarın Adana Demirspor’a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Sivasspor, yarın saat 21.45’te Adana Demirspor’a konuk olacak. Ligde geçen hafta 1 beraberlik alan Sivas ekibi aldığı 1 puanla 10. sırada yer alıyor. Ev sahibi Adana Demirspor ise ilk hafta aldığı 3 puanla 4. sırada bulunuyor.

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