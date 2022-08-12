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Sivasspor’da tek hedef galibiyet
DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında yarın Adana Demirspor’a konuk olacak.
Spor 12.08.2022, 10:53
DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında yarın Adana Demirspor’a konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Sivasspor, yarın saat 21.45’te Adana Demirspor’a konuk olacak. Ligde geçen hafta 1 beraberlik alan Sivas ekibi aldığı 1 puanla 10. sırada yer alıyor. Ev sahibi Adana Demirspor ise ilk hafta aldığı 3 puanla 4. sırada bulunuyor.