banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler

Sivasspor’da sağlık kontrolleri sürüyor

DG Sivasspor’da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor.

Spor 28.06.2022, 18:16
Sivasspor’da sağlık kontrolleri sürüyor

DG Sivasspor’da yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor. Bazı sporcular kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu