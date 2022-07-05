banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı

Sivasspor’da sağlık kontrolleri sürüyor

Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da, sağlık kontrolleri devam ediyor.

Spor 05.07.2022, 17:00 05.07.2022, 17:09
Sivasspor’da sağlık kontrolleri sürüyor

Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da, sağlık kontrolleri devam ediyor.

Sivasspor’da futbolcular Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Dimitrios Goutas, hastanede sağlık kontrolünden geçti.

İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcular sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Yorumlar (0)
29°
açık