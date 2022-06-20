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Sivasspor’da Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor’un yeniden kadrosuna kattığı başarılı oyuncu Robin Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

Spor 20.06.2022, 17:04
Sivasspor’da Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor’un yeniden kadrosuna kattığı başarılı oyuncu Robin Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon öncesi DG Sivasspor’da sağlık kontrolleri başladı. Bu kapsamda Sivasspor’un yeni transferi Robin Yalçın, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Robin, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

28 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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