Sivasspor’da Petrocub maçı kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı.

Sivasspor’un yarın Petrocub ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

“Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dımıtrıos Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.”