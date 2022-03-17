DG Sivasspor, golcü oyuncusu Pedro Henrique’nin sakatlandığını açıkladı. Henrique, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Sivasspor’da Pedro Henrique şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp golcü oyuncunun sağ üst adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildiğini duyurdu. Henrique’nin sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivasspor Doktoru Burak Ayyıldız, “Pazar günü sahamızda oynayacağımız Altay maçının hazırlıkları kapsamında dün yaptığımız antrenman sırasında sağ üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Pedro Henrique’ye yapılan kontrollerde sağ üst adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildi. Tedavisine sağlık ekibimizce başladığımız sporcumuz Altay maçında forma giyemeyecektir” dedi.