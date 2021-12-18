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Sivasspor’da Pedro Henrique cezalı duruma düştü
DG Sivasspor’un futbolcusu Pedro Henrique, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Henrique, sahasında oynayacakları Rizespor karşılaşmasında yer alamayacak.
Spor 18.12.2021, 16:09
DG Sivasspor’un futbolcusu Pedro Henrique, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Henrique, sahasında oynayacakları Rizespor karşılaşmasında yer alamayacak.
Sivasspor’da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Fayçal Fajr, Isaac Cofie ve Pedro Henrique karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 48. dakikasında sarı kart gören Brezilyalı oyuncu cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki futbolcu sahalarında oynayacakları Rizespor maçında forma giyemeyecek.