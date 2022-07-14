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Sivasspor’da Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un başarılı futbolcu Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti.

Spor 14.07.2022, 16:27
Sivasspor’da Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un başarılı futbolcu Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor’da Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli oyuncu, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

34 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

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