Sivasspor’da Max Gradel gollerine devam ediyor

DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Max Gradel, Kasımpaşa ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 6’ya yükseltti.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile sahasında karşılaşan Sivasspor’da takımın 1 golü de Max Gradel’den geldi. Maçın 66. dakikasında topla buluşan Gradel, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Gradel golün ardından sevincini arkadaşları ile birlikte yaşadı.

35 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu bu sezonki gol sayısını da 6’ya yükseltti. Gradel 6 golün 1’ini Türkiye Kupasında, 2’sini de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kaydetti.

Müsabaka 2-1 Sivasspor’un galibiyeti ile sona erdi.