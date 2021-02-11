Sivasspor’da Marcelo Goiano’nun sözleşmesi feshedildi

DG Sivasspor Kulübü, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan sağ bek oyuncusu Marcelo Goiano’nun sözleşmesini feshetti.

Sivasspor’da son dakika şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlı kulüp, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 33 yaşındaki defans oyuncusu Marcelo Goiano ile yollarını ayırdı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ile futbolcumuz Marcelo Goiano arasındaki 10.07.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Demir Grup Sivassporumuza imza attığı ilk andan itibaren, sporculuğu, kişiliği, profesyonelliği ve duruşuyla herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanan Marcelo Goiano’ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı değerli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."