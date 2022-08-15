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Sivasspor’da Malmö maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Malmö ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

Spor 15.08.2022, 20:41
Sivasspor’da Malmö maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Malmö ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

Bu sezon Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek Sivasspor, İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı maç için hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşuları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı geçen Hakan Arslan da takımla birlikte çalışmalara başladı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Malmö ile Sivasspor 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Eleda Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu’ndan William Collum düdük çalacak.

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