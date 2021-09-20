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Sivasspor’da, Malatyaspor maçı öncesi 3 sakat oyuncu bulunuyor

Süper Lig’in 6. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Spor 20.09.2021, 11:42
Sivasspor’da, Malatyaspor maçı öncesi 3 sakat oyuncu bulunuyor

Süper Lig’in 6. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Süper Lig’in 6. haftasında yarın Malatya’da karşı karşıya gelecek. Yiğidolar’da bu karşılaşma öncesinde 3 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Leke James ve Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecekler.

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