Sivasspor’da Leke James ilk çalışmasını yaptı

DG Sivasspor’un yeni transferi Leke James, ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre James, Bolu’nun Gerede ilçesinde kamp yapılan otelin sahasında yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu yönetiminde, kendisine verilen özel program dahilinde bireysel çalıştı.

Günü izinli geçiren Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.