Sivasspor’da Leke James gol sayısını 4’e çıkardı
Sivasspor’un futbolcusu Leke James, Konyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 4’e yükseltti.
Spor 30.05.2023, 22:06
Sivasspor’un futbolcusu Leke James, Konyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 4’e yükseltti.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Konyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor’da takımın 1 golü deneyimli futbolcu Leke James’ten geldi. James, maçın 17 dakikasında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4’e çıkardı. James, 4 golün 1’ini UEFA Avrupa Ligi’nde kaydetti.