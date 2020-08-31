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Sivasspor’da korona testleri negatif çıktı
YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN DG SİVASSPOR'DA TEKNİK EKİP, FUTBOLCU, İDARİ KADRO VE ÇALIŞANLARA 15. KEZ KORONA VİRÜS TESTİ UYGULANDI, YAPILAN TÜM TESTLERİN NEGATİF ÇIKTIĞI AÇIKLANDI.
Spor 31.08.2020, 16:06
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor’da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 15. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.
Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Bolu kampında futbolcu, teknik heyet ve destek ekibin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bolu kampında futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlandı ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.
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