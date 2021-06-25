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Sivasspor’da Koray Altınay an meselesi

DG Sivasspor, en son Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Koray Altınay transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Spor 25.06.2021, 14:01
Sivasspor’da Koray Altınay an meselesi

DG Sivasspor, en son Fatih Karagümrük forması giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Koray Altınay transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

UEFA Konferans Ligi’nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde çalışmalarına devam ediyor. Sivasspor’un, en son Fatih Karagümrük forması Koray Altınay transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Altınay transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyen Altınay, geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla 27 karşılaşmaya çıkmış 1 gol ve 2 asistle sezonu tamamlamıştı.
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