Sivasspor’da Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Kopenhag ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in ilk haftasında dün sahasında İH Konyaspor ile karşılaşan Sivasspor ara vermeden, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Kopenhag ile oynanacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak kulüp tesislerinde saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise ısınma hareketiyle idmana başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise pas çalışması ile yarım saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor ile Kopenhag 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mykola Balakin görev yapacak.