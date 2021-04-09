banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?

Sivasspor’da Konyaspor hazırlıkları sürüyor

DG Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Spor 09.04.2021, 14:20
1
Sivasspor’da Konyaspor hazırlıkları sürüyor

DG Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Sivasspor, sezonunun 34. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, geniş alan çok pas çalışmasının ardından son bölümde ise çift kale maç yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

DG Sivasspor ile İH. Konyaspor 09 Nisan 2021 Pazar günü saat 13.30’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı bulutlu