Sivasspor’da, Kayserispor maçı öncesi 5 eksik bulunuyor!

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 5 eksik isim bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Fredrik Ulvestad, Jorge Felix, Sefa Yılmaz ve Hakan Arslan, Kayserispor’a karşı forma giyemeyecek.