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Sivasspor’da Kayode ilk resmi maçına çıktı
SÜPER LİG’İN ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA MKE ANKARAGÜCÜ İLE KARŞILAŞAN DG SİVASSPOR’DA YENİ TRANSFER OLARENWAJU KAYODE KIRMIZI-BEYAZLI FORMA İLE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI.
Spor 27.09.2020, 20:23
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Süper Lig’in üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Olarenwaju Kayode kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.
Sivasspor, Süper Lig’in üçüncü haftasında sahasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.
Mücadeleye yedekte başlayan 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Kayode, maçın 66. dakikasında Yasin Öztekin’in yerine oyuna girdi.
Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK’da başarılı bir performans gösteren futbolcu 10 gün önce Sivasspor’a transfer olmuştu.
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