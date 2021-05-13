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Sivasspor’da Kasımpaşa mesaisi başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Spor 13.05.2021, 19:48
Sivasspor’da Kasımpaşa mesaisi başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 41. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan ve rakibini 2-1 mağlup eden Sivasspor, 1 günlük iznin ardından ligde gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise üç grup halinde yarım saha maç yaptı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor ile Kasımpaşa 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.
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