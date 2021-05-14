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Sivasspor’da Kasımpaşa maçı öncesi 8 eksik!

Süper Lig’in son haftasında yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan DG Sivasspor’da 8 eksik bulunuyor.

Spor 14.05.2021, 11:53
Sivasspor’da Kasımpaşa maçı öncesi 8 eksik!

Süper Lig’in son haftasında yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan DG Sivasspor’da 8 eksik bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig’in 42. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi kırmızı-beyazlılarda 8 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları olan defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Samba Camara, Ahmet Oğuz ile başarılı orta saha Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Mamadou Samassa, golcü futbolcu Mustapha Yatabare ve kart cezalısı Robin Yalçın zorlu müsabakada forma giyemeyecek

Diğer taraftan Yiğidolar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
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