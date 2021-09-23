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Sivasspor’da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 23.09.2021, 13:58
Sivasspor’da Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’in 7. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alanda çok pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

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