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Sivasspor’da kaleyi en çok Ali Şaşal Vural korudu

DG Sivasspor’da geride kalan sezon 3 yerli kaleci forma giyerken, kaleyi en çok koruyan isim 20 maçla Ali Şaşal Vural oldu.

Spor 20.05.2021, 13:53
Sivasspor’da kaleyi en çok Ali Şaşal Vural korudu

DG Sivasspor’da geride kalan sezon 3 yerli kaleci forma giyerken, kaleyi en çok koruyan isim 20 maçla Ali Şaşal Vural oldu.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 65 puanla 5. sırada tamamlayan Sivasspor’da 3 kaleci forma giydi. Ligin en az yenilen takım olan ve sezonu 54 averaj ile noktalayan kırmızı-beyazlılarda kaleyi en çok koruyan 30 yaşındaki file bekçisi Ali Şaşal Vural oldu. 20 maçta kaleyi koruyan Ali Şaşal, 20 gol yerken, 5 maçta kalesini gole kapattı. 56 kez kurtarış yapan Şaşal, bin 740 dakika sahada kalırken, 4 kez de sarı kart gördü.

Malili kaleci Mamadou Samassa ise, 18 maçta kırmızı-beyazlı formayı giydi. 31 yaşındaki kaleci, kalesinde 22 gol görürken 3 maçı ise gol yemeden noktaladı. 38 kez gole izin vermeyen Samassa, 2 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Bir diğer kaleci Muammer Yıldırım ise 4 maçta görev yaptı ve 1 gol yedi. Yıldırım 2 maçta kalesinde gol görmezken, 12 kez de kurtarış yaptı.

Sivas temsilcisinde geçtiğimiz sezon görev alan kalecilerin istatistikleri şu şekilde:

Ali Şaşal Vural - 20 maç - 20 gol yedi - 5 maçta gol yemedi

Mamadou Samassa - 18 maç - 22 gol yedi - 3 maçta gol yemedi

Muammer Yıldırım - 4 maç - 1 gol yedi - 2 maçta gol yemedi
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