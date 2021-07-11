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Sivasspor’da kaleci Ali Şaşal’a sürpriz doğum günü

DG Sivasspor’da, 31 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural için doğum günü kutlaması yapıldı.

Spor 11.07.2021, 09:31
Sivasspor’da kaleci Ali Şaşal’a sürpriz doğum günü
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DG Sivasspor’da, 31 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural için doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivasspor’dan yapılan açıklamaya göre, Ali Şaşal’ın doğum günü kırmızı-beyazlı ekibin teknik heyeti ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sivasspor, Gerede’de yeni sezon öncesi kamp yaptığı otelde kaleci Ali Şaşal Vural için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Ali, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
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