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Sivasspor’da Jorge Felix’e sürpriz doğum günü

DG Sivasspor’da, 30 yaşına giren orta saha oyuncusu Jorge Felix için doğum günü kutlaması yapıldı.

Spor 22.08.2021, 21:51
Sivasspor’da Jorge Felix’e sürpriz doğum günü

DG Sivasspor’da, 30 yaşına giren orta saha oyuncusu Jorge Felix için doğum günü kutlaması yapıldı.

Felix’in doğum günü kırmızı-beyazlı ekibin teknik heyeti ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Trabzon kampında bulunan Sivasspor’da, Jorge Felix için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Felix, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

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