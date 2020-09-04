Sivasspor’da hazırlıklar tam gaz sürüyor
DG SİVASSPOR, 2020-2021 SEZONU HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
DG Sivasspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamladıktan sonra, İstanbul’a geçerek bir hazırlık turnuvasına katılan ve yarın Fenerbahçe’yle final maçında karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’ndeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Fenerbahçe ile Sivasspor final maçında yarın saat 21.00’de Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Kırmızı-beyazlılar pazar günü Sivas’a dönecek ve ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçın hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.
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