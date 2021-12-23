Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Nebati: “Modelimiz, yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah sisteminin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir”
Sivasspor’da Gradel ve Fayçal’a milli davet
DG Sivasspor’un başarılı futbolcuları Max Gradel ve Fayçal Fajr, ülkelerinin milli takım kadrosuna davet edildi.
Spor 23.12.2021, 22:05
DG Sivasspor’un başarılı futbolcuları Max Gradel ve Fayçal Fajr, ülkelerinin milli takım kadrosuna davet edildi.
Kamerun’da 9 Ocak’ta başlayacak ve 6 Şubat’ta sona erecek Afrika Uluslar Kupası’nda boy gösterecek Fas Milli Takımı’na Sivassporlu futbolcu Fayçal Fajr, Fildişi Sahili Milli Takımı’na ise Max Gradel davet edildi.
Kırmızı-beyazlı kulüp ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla milli takıma davet edilen sporculara başarılar dileyerek, “Sporcularımızı tebrik eder, milli takımlarında başarılar dileriz” ifadesini kullandı.