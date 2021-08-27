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Sivasspor’da Göztepe hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 3. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Spor 27.08.2021, 19:41
Sivasspor’da Göztepe hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 3. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Dün akşam oynanan FC Kopenhag maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise; ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Göztepe 29 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker görev yapacak.

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