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Sivasspor’da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.
Spor 01.08.2022, 20:28
Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonun ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçında sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde başladı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Gaziantep FK 06 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.
Öte yandan yeni transfer Clinton N’Jie bu akşam Sivas’a gelecek.