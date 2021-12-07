Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig’in 16. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig’in 16. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Alanyaspor maçının ardından 2 gün izin yapan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına start verdi.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 17.00’da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Galatasaray 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.