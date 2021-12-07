Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 16. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor maçının ardından 2 gün izin yapan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına start verdi.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 17.00’da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Galatasaray 13 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.