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Sivasspor’da futbolculara 4 gün izin verildi

DG Sivasspor’da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

Spor 30.08.2021, 15:04
Sivasspor’da futbolculara 4 gün izin verildi

DG Sivasspor’da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

Süper Lig’de dün sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Sivasspor’da futbolculara 4 gün izin verildi. Milli maçlar nedeniyle verilen arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takıma 4 gün izin verdi.

Sivasspor, ligin 4. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıkları için 3 Eylül’de tesislerde toplanacak ve yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayacak.

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