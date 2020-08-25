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Sivasspor’da futbolcular laktat testine girdi
SİVASSPOR’DA, FUTBOLCULAR BU SABAH LAKTAT TESTİNE TABİ TUTULDU.
Spor 25.08.2020, 13:18
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor’da futbolcular, bu sabah laktat testine tabi tutuldu.
Sivasspor, Bolu kampının 11. gününde sabah saatlerinde laktat testinden geçti. 4 grup halinde yapılan testlerde, sporcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi. Bireysel yükleme ve dayanıklılık üzerine yapılan testlerde koşuların arasında futbolcuların kulaklarından ya da parmağından kan alındı.
Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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