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Sivasspor’da Furkan Sağman sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un genç oyuncusu Furkan Sağman, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Spor 25.06.2021, 11:34
Sivasspor’da Furkan Sağman sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un genç oyuncusu Furkan Sağman, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen genç orta saha oyuncusu Furkan Sağman, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Furkan; ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

21 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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