Sivasspor’da, Fenerbahçe maçı öncesi tam 7 eksik!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan DG Sivasspor’da 7 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 7 eksik var. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Leke James, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel ve sarı kart cezalısı olan Kerem Atakan Kesgin, Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.