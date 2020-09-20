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Sivasspor’da Fayçal Fajr ilk resmi maçına çıktı

SÜPER LİG’İN İKİNCİ HAFTASINDA BB ERZURUMSPOR İLE KARŞILAŞAN DG SİVASSPOR’DA YENİ TRANSFER FAYÇAL FAJR KIRMIZI-BEYAZLI FORMA İLE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI.

Spor 20.09.2020, 17:18
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Sivasspor’da Fayçal Fajr ilk resmi maçına çıktı

Süper Lig’in ikinci haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Fayçal Fajr kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda BB Erzurumspor’u Kone ve Gradel’in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan 32 yaşındaki Faslı futbolcu Fayçal Fajr, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Fajr, maçın 75. dakikasında yerini Jorge Felix’e bıraktı.

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