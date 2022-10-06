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Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt gol sayısını 2’ye çıkardı
Sivasspor’un futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2’ye yükseltti.
Spor 06.10.2022, 22:04
Sivasspor’un futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2’ye yükseltti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftasında Kosova ekibi Ballkani ile sahasında karşılaşan Sivasspor’da takımın 1 golü de deneyimli futbolcu Erdoğan Yeşilyurt’tan geldi. Maçın 75. dakikasında Erdoğan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
28 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2’ye çıkardı. Erdoğan, 2 golün 1’ini Spor Toto Süper Lig’de kaydetti.