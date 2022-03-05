Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi DG Sivasspor’da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig’in 28. haftasında yarın Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacak.