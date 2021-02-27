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Sivasspor’da Erdoğan kırmızı kart gördü!
DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Çaykur Rizespor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Erdoğan, gelecek hafta Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Spor 27.02.2021, 19:06
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DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Çaykur Rizespor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Erdoğan, gelecek hafta Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Süper Lig’in 27. haftasında golsüz beraberlikle sonuçlanan Rizespor - Sivasspor karşılaşmasının 33. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, kırmızı kart gördü. Yeşilyurt’un rakibine yaptığı sert hareket sonrasında hakem Özgür Yankaya kırmızı kartını çıkardı.Erdoğan, Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Hatayspor maçında görev alamayacak.