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Sivasspor’da Dimitris Goutas golü attı, ağladı!

DG Sivasspor’un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Göztepe maçında attığı 2. golün ardından gözyaşlarına boğuldu.

Spor 29.08.2021, 21:54
Sivasspor’da Dimitris Goutas golü attı, ağladı!

DG Sivasspor’un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Göztepe maçında attığı 2. golün ardından gözyaşlarına boğuldu.

Süper Lig’de Göztepe ile karşılaşan Sivasspor’da Dimitris Goutas 2 gol kaydetti. Yunanistanlı oyuncu Goutas, maçın 11 ve 66. dakikasında meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2. golün ardından ağlayan genç oyuncu takım arkadaşlarına sarılarak sevincini yaşadı.

Goutas’un gol sonrası ağlaması sosyal medyada büyük etkileşim de aldı.

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