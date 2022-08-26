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Sivasspor’da Dia Saba’nın lisansı çıktı
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Malmö karşısında lisansı bulunmaması sebebiyle forma giyemeyen DG Sivasspor’un futbolcusu Dia Saba’nın lisansı çıktı.
Spor 26.08.2022, 18:03
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Malmö karşısında lisansı bulunmaması sebebiyle forma giyemeyen DG Sivasspor’un futbolcusu Dia Saba’nın lisansı çıktı.
Sivasspor’un yeni transferlerinden İsrailli oyuncu Dia Saba’nın lisansı bugün çıktı.
Lisansı çıkan Saba, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın şans vermesi halinde Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş karşısında forma giyebilecek. Saba’nın Sivasspor ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2023’de sona erecek.
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