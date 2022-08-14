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Sivasspor’da Clinton N’Jie ilk resmi maçına çıktı

Süper Lig’in 2. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Clinton N’Jie kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Spor 14.08.2022, 00:05
Sivasspor’da Clinton N’Jie ilk resmi maçına çıktı

Süper Lig’in 2. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Clinton N’Jie kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Babajide Akintola’nın golleriyle 3-0 mağlup oldu.

Mücadeleye ilk yedekte başlayan 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Clinton N’Jie, maçın 71. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt’un yerine oyuna girdi. N’Jie ilk maçtaki performansı ile Sivasspor taraftarlarından beğeni kazandı.

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