Sivasspor’da Charis Charisis’e sürpriz doğum günü

DG Sivasspor’da, 28 yaşına giren futbolcu Charis Charisis için doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivasspor’un başarılı futbolcusu Charisis’in doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Charis Charisis için öğlen yemeğinin ardından sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Charisis, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriğini kabul etti.