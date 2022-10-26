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Sivasspor’da CFR Cluj maçı öncesi 2 eksik!
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında CFR Cluj’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da sakat olan Robin Yalçın ile Leke James, bu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Spor 26.10.2022, 10:58 26.10.2022, 11:47
UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. haftasında Sivasspor, yarın sahasında CFR Cluj ile karşılaşacak. Yiğidolar’da bu müsabaka öncesinde 2 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Robin Yalçın ile Leke James, Romanya ekibine karşı görev alamayacak.