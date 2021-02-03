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Sivasspor’da Caner Osmanpaşa sakatlandı!
Süper Lig’in 23. haftasında oynanan DG Sivasspor-BB Erzurumspor mücadelesinde kırmızı-beyazlıların başarılı ismi Caner Osmanpaşa sakatlanarak oyundan çıktı.
Spor 03.02.2021, 17:29
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Süper Lig’in 23. haftasında oynanan DG Sivasspor-BB Erzurumspor mücadelesinde kırmızı-beyazlıların başarılı ismi Caner Osmanpaşa sakatlanarak oyundan çıktı.
Süper Lig’in 23. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u sahasında konuk eden Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlıların tecrübeli defansı Caner Osmanpaşa mücadelede sakatlık geçirdi. Osmanpaşa, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından kenara geldi. 33 yaşındaki futbolcunun yerine 32. dakikada oyuna Ziya Erdal girdi.Caner Osmanpaşa’nın durumu, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.