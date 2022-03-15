Sivasspor’da çalışanlara eğitimler verildi

Türkiye Futbol Federasyonu lisans kriterleri doğrultusunda DG Sivasspor Kulübü’nde ve stadyumda çalışan personellere eğitimler verildi.

İlk eğitim programında AFAD Eğitim Şube Müdürü Fatih Tecer, deprem anında yapılması gerekenler ile AFAD Acil Yardım Uygulaması hakkında eğitim verdi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Hakan Özdemir ile Furkan Kantar ise stadyumda güvenlik ve emniyet konularında eğitim verdi. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise yangın çeşitleri ve yangına müdahale konularında personelleri bilgilendirdi.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız da; kalp masajı, bilinç kaybı, boğulma, hastayı taşıma ve diğer acil konularda çeşitli eğitimler verdi. Teorik olarak verilen eğitimlerin ardından tesis bahçesinde yakılan ateşin nasıl söndürülmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verildi.

Eğitimlerde Kulüp Müdürü Cafer Kaplan da yer aldı.