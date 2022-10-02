Sivasspor’da büyük üzüntü!

Sivasspor, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında 10 kişi kalan Hatayspor’a 2-1 yenildi. Maçın ardından Sivassporlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor’u ağırladı. Maçtan Sivasspor 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı ve ligdeki kötü gidişatını devam ettirdi. Sivasspor’da maç sonu büyük üzüntü hakimdi. Bazı futbolcular sahada yere çöktü, bazı futbolcular da hakeme tepki gösterdi.